شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعرض شحنتين من خام البصرة للتحميل فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر تجارية اليوم الثلاثاء إن شركة تسويق النفط العراقية سومو تعرض شحنتين من خام البصرة الخفيف وخام البصرة الثقيل بواقع مليونى برميل للشحنة للتحميل فى نوفمبر فى عطاءين. وتطلب الشركة عروضا بعلاوات فوق سعر البيع الرسمى للخامين لآسيا. وسوف يغلق العطاءان فى 26 سبتمبر.

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