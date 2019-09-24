الاقتصاد

أسهم أوروبا تنتعش مع ارتفاع البنوك وتهدئة آمال التجارة لمخاوف النمو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ تلقت دعما من قطاع البنوك فى الوقت الذى هدأ فيه التفاؤل حيال التجارة الأمريكية الصينية مخاوف النمو التى تسببت فيها مسوح مؤشرات مديرى مشتريات جاءت مخيبة للآمال فى أنحاء التكتل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3% مع صعود مؤشر قطاع البنوك بمنطقة اليورو 0.6% بعد نزوله 2.8% فى الجلسة السابقة.

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وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين فى مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن محادثات التجارة مع نائب رئيس الحكومة الصينية ليو خه والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر من المقرر استئنافها فى غضون أسبوعين.

وفى بورصة فرانكفورت، ارتفعت الأسهم الألمانية الحساسة لقضايا التجارة 0.3 %، متعافية من تراجع بلغ 1% بعد أن أظهرت مسوح توقف النمو فى قطاعى الخدمات والصناعات التحويلية بمنطقة اليورو فى سبتمبر.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.1% قبيل قرار المحكمة العليا بشأن تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون لعمل البرلمان، مما قد ينجم عنه ارتفاع فى الجنيه الإسترلينى إذا صدر حكم ضده.

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