شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع بفضل آمال التجارة وتوبكس عند ذروة 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء بفضل التفاؤل إزاء محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين التي تُعقد في مطلع الشهر القادم في حين اشترى مستثمرون أسهم الشركات التي ينتهي الحق في توزيعاتها النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر نيكي 0.1% مسجلا 22098.84 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% ليصل إلى 1622.94 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 23 أبريل.

وزادت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية 0.3% بفضل تصريحات وزير التجارة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن عقد محادثات التجارة الأمريكية الصينية خلال أسبوعين.

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إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي ظل مثار قلق في أسواق المال، إذ أن القراءات الضعيفة للأنشطة الاقتصادية من منطقة اليورو عمقت المخاوف بشان ركود وأشارت للحاجة إلى مزيد من التحفيز.

وسجل قطاعا التعدين والنقل البحرى أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في البورصة وعددها 33 ونزل مؤشر الأول 1.8% والثاني 1.6%.

ومن بين أبرز الرابحين، قفز سهم أورينتال لاند 3% بعدما قالت الشركة التي تدير منتجعا لديزني في طوكيو إنها سترفع رسوم الدخول من أول أكتوبر.

ونزل سهم ميتسوبيشي كورب 0.6 % بعد أن قالت أكبر شركة تجارة في اليابان إن متعاملا بوحدتها في سنغافورة خسر 320 مليون دولار في صفقات غير مصرح بها لمشتقات النفط الخام.