شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: نستهدف رفع متوسط سرعات الانترنت من 13 إلى 20 ميجا فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات we المملوكة للدولة بنسبة 80%، زودت سعة التحميل مجانا لتصل الى 40%.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أن متوسط سرعات الانترنت كانت تصل الى 5 ميجابت/ث وحاليا وصلت الى 13 ميجابت/ث، وتستهدف الاستراتيجية الخاصة لتطوير الانترنت رفع معدل السرعات الى 20 ميجابت/ث فى عام 2020.

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و تقدمت مصر 11 مركزا عالميا فى قائمة متوسط سرعات الإنترنت في دول العالم، حيث تم خفض متوسط سعر الجيجابايت وزيادة السرعات المتاحة للعملاء منذ بدا تطبيق المرحلة الاولى من خطة تطوير الانترنت فى يوليو الماضي، فضلا عن ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية للاتصالات من جانب شبكة المصرية للاتصالات we تصل الى 3 مليار دولار خلال 5 سنوات منهم 2 مليار دولار خلال العامين الماضيين وذلك وفقا للرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات التى تسيطر على 80% من الحصة السوقية لخدمات الانترنت الأرضى، المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت ومن المرجح الانتهاء منها العام المقبل، حيث سيتم استكمال تطوير البنية التحتية لتصل نسبة العملاء المدعوين لتكنولوجيا الألياف الضوئية الي 98% في عام 2020 حيث سيتم أيضا البدء في نشر مشاريع "الفايبر" حتى المنازل.