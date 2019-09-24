شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) في آخر تداولاته على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة بالمدى القصير ، بعد أن كسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ومع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 120.60 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 114.30 .

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الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط