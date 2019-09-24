شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم بوينج BOEING CO (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 365.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة 402.49 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه