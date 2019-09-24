شكرا لقرائتكم خبر عن ايه إم دي يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحاول بذلك استعادة تعافيه ، رغم استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 29.59 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 31.93 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد