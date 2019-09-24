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شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستند السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 138.16 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 145.26 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه
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