شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين مزيد من الميل الهابط ليبتعد عن مستوى 93.13، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 93.13، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 81.50 وتمتد إلى 64.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 95.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط