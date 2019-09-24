شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر اللايتكوين تداولاته الإيجابية ليبتعد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 84.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 70.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 82.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد