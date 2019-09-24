شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالتذبذب عند المتوسط المتحرك 50، بانتظار كسر مستوى 206.00 للحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 189.90، في حين إن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 222.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 189.90 والمقاومة 220.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط