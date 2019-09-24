شكرا لقرائتكم خبر عن 35 محطة هامة فى تاريخ عملاق النفط "ارامكو " ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شركة أرامكو السعودية عملاق انتاج النفط بالعالم ،و يتخطى حجم انتاجها 10 مليون برميل نفط يوميا، ومرت الشركة بعدد من المحطات علي مدار تاريخها الذي بدأ في عام 1933 بتوقيع أول اتفاق امتياز بالمملكة العربية السعودية .

شهدت الشركة خلال الفترات الماضية استهداف لعدد من المنشات النفطية التابعة لها كان من ضمنها استهدفت طائرات مسيرة لمحطتين لضخ النفط بمنطقة الرياض ولكن دون توقف الإمدادات، كما تعرضت منشآتين نفطيتين تابعة لها يوم السبت قبل الماضي لهجوم أدى إلى التوقف عن إنتاج نحو 5.7 ملايين برميل نفط يوميا من الزيت الخام مما أدى إلى ارتفاع اسعارالنفط بنحو 20 % ولكن مع إعلان المسئولين بالمملكة عن استئناف الانتاج بكامل طاقتة قبل نهاية الشهر الجاري مما أدى إلى طمأنة أسواق النفط العالمية ، وفيما يلى أهم المحطات التاريخية لشركة ارامكو والتى كانت كالتالي ..

1-1933 توقيع اتفاق امتياز النفط.

2-1935 تم حفر بئر الاختبار الأول في قبة الدمام.

3-1937كبير الجيولوجيين ، ماكس ستاينكي ، يعبر المملكة العربية السعودية لأول مرة.

4-1938كميات تجارية من النفط تم اكتشافها في بئر الدمام رقم 7.

5- 1939أول حمولة ناقلة للبترول تم تصديرها.

6-1940اكتشاف حقل بقيق.

7-1947مرور عام على بدء الأعمال في رأس تنورة.

8- 1949إنتاج 500 ألف برميل في اليوم من الزيت.

9-1950 التابلاين.

10-1951اكتشف حقل السفانية البحري.

11-1958 تجاوز إنتاج الزيت مليون برميل في اليوم سنويًا.

12-1962يبلغ إنتاج النفط الخام 5 مليارات برميل.

13-1971شحنات قياسية من رأس تنورة.

14-1976 أول من ينتج أكثر من 3 مليارات برميل من النفط في السنة.

15-1977بدء الأعمال في معمل الغاز في البري.

16-1980الحكومة السعودية تستكمل شراء أرامكو.

17-1984 عين علي النعيمي أول رئيس سعودي للشركة.

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18- 1985 أول مهندسة بترول في أرامكو.

19-1986 بداية المبادرات البيئية والإيكولوجية الكبرى.

20-1991 الحصول على حصة ملكية بنسبة 35% في مصفاة كورية.

21-1994، 40 ٪ الفائدة المكتسبة في بترون.

22-1995 تكمل Vela برنامج لبناء 15 ناقلة عملاقة.

23-1996 أول مشروع مشترك أوروبي.

24-1997 القوى المطورة.

25- 1998 تشغيل حقل الشيبة في الربع الخالي.

26-2000 يفتح مركز البحث والتطوير (R & DC).

27-2001 تدشين الشبكة البيئية الرئيسة.

28-2008 البدء في مرحلة التصميم لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.

29- 2009بدء مرحلة الإنتاج في معمل بترورابغ، أول معمل بتروكيميائيات تابع للشركة.

30-2010إزاحة النقاب عن تقنية قيقاباورز.

31-2011 تأسيس مشروع صدارة المشترك.

32-2013بدء مشروع منيفة لزيادة انتاج النفط الخام.

33- 2015أرامكو السعودية تتعهد بخفض كثافة الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

34- 2016التوسعة في مشروع الشيبة.

35- 2017حصلت الشركة على 230 براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن ارامكو تنتج 5 أنواع مختلفة من النفط الخام، وهي" الخام العربي الثقيل والخام العربي المتوسط والخام العربي الخفيف والخام والعربي الخفيف جدًا والعربي الممتاز".