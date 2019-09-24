بالإنفوجراف.. مشروعات الدولة ضمن خطة التحول الرقمى× 10 أرقام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى الدولة اهتماما كبيرا بخطة التحول إلى مجتمع رقمى، حيث أن التحول إلى مجتمع رقمى أصبح ضرورة ملحة حالياً أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم الآن من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات. وفى هذا الإطار، ووفقا لبيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة التخطيط، يقدم ”الخليج 365” حصاد مشروعات الحكومة -ممثلة فى وزارتى الاتصالات والتخطيط وهيئة الرقابة الإدارية- حتى الآن نحو التحول إلى مجتمع رقمى فى 10 أرقام. 1- تطوير 225 مركز تكنولوجى من إجمالى 312 مركز، وتوفير 120 خدمة بمنافذهم. 1- تطوير 225 مركز تكنولوجى من إجمالى 312 مركز، وتوفير 120 خدمة بمنافذهم. 2- تطوير 42 مكتب شهر عقارى. 3- تطوير 89 قسم شرطة من إجمالى 367 قسم. 3- تطوير 89 قسم شرطة من إجمالى 367 قسم. 4- تطوير كامل وحدات المرور، والبالغ عددها 196 وحدة. Advertisements 5- تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة. 5- تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة. 6- تطوير مكاتب السجل التجارى البالغة 93 مكتب. 7- تطوير كافة مكاتب الصحة والبالغة 4666 مكتب. 7- تطوير كافة مكاتب الصحة والبالغة 4666 مكتب. 8- تطوير 99 محكمة. 9- تطوير 24 قسم طب شرعى. 9- تطوير 24 قسم طب شرعى. 10- إجراء عملية تحول رقمى شاملة بمحافظة بورسعيد لكافة الكهات بها.. أبرزها ميكنة 21 مكتب صحة و 6 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة.

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