شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بدر: تعافي ملحوظ لمؤشرات الإنتاج والتشغيل بالمدينة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن مؤشرات الإنتاج الصناعي في المدينة الصناعية بدأت تشهد مؤشرات جيدة للتعافي مؤخرا، بالنسبة لعدد كبير من القطاعات الصناعية، بعكس المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة، مما يعكس حالة التحرك الإيجابي للاقتصاد.

وقال بهاء العادلي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك مؤشرات واضحة يمكن من خلالها قياس معدلات الإنتاج بالزيادة أو التراجع، وأبرزها معدلات الزيادة في استهلاك الكهرباء بالمنطقة الصناعية والتي شهدت زيادة ملحوظة، بالإضافة إلى معدلات الطلب على العمالة والتي شهدت أيضا زيادة من جانب أصحاب المصانع.

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وأضاف العادلي، أن إجمالي العمالة القائمة في المنطقة الصناعية حتى الآن بلغ نحو 25 ألف عامل، وهناك حاجة ماسة إلى مضاعفة هذا الرقم على الأقل من أجل تلبية احتياجات المصانع العاملة وأيضا التي قيد التشغيل التجريبي.

ويصل إجمالي عدد المصانع القائمة بالمنطقة الصناعية إلى نحو 1181 مصنعا، وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بجمعية المستثمرين، موزعة بين 462 مصنعا قيد العمل، بالإضافة إلى 378 مصنع تحت الإنشاء، و143 مصنعا متوقف مؤقتا أو دائم، إلى جانب 198 قطعة أرض شاغرة بالمنطقة الصناعية.

ويتوزع العمل الصناعي في مدينة بدر بين عدد من القطاعات الصناعية المتنوعة، أبرزها الصناعات الهندسية والبلاستيكية والكيماوية والدوائية والغذائية، ومؤخرا بدأت المدينة الصناعية تشهد طرح مصانع للعمل في قطاع الغزل والنسيج.