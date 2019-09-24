س وج.. كل ما تريد معرفته عن بورصة السلع وتأثيرها على أسعار السلع فى مصر ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، ربما يتساءل البعض ما هى البورصة السلعية وكيف تعمل وما أهميتها، وكذلك تأثيرها على الأسعار فى الأسواق.
ما هى البورصة السلعية بشكل مبسط؟هى بمثابة سوق تباع فيه المنتـجـات والسلع الأسـاسية بالجمـلة، وفعليا جرى تدشين هو أول بورصة للخضر والفاكهة تنشأ «فى مدينة بدر» بمحافظة البحيرة بالوحدة رقم 1،لتخزين الخضروات والفاكهة، بدلا من الأسواق التى تتعرض فيها البضائع للفساد، فهى مشروع متكامل به جزء صناعى وآخر تجارى.
كيف يتم تدشين البورصة السلعية؟تجرى الحومة حاليا تنسيقا مع البنوك، لإعلان تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص، بحسب تصريحات لوزير التموين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأحد، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
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