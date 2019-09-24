شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن بورصة السلع وتأثيرها على أسعار السلع فى مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، ربما يتساءل البعض ما هى البورصة السلعية وكيف تعمل وما أهميتها، وكذلك تأثيرها على الأسعار فى الأسواق.





ما هى البورصة السلعية بشكل مبسط؟هى بمثابة سوق تباع فيه المنتـجـات والسلع الأسـاسية بالجمـلة، وفعليا جرى تدشين هو أول بورصة للخضر والفاكهة تنشأ «فى مدينة بدر» بمحافظة البحيرة بالوحدة رقم 1،لتخزين الخضروات والفاكهة، بدلا من الأسواق التى تتعرض فيها البضائع للفساد، فهى مشروع متكامل به جزء صناعى وآخر تجارى.





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ما هى الأهمية الاقتصادية للبورصة السلعية؟بحسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، فإن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم.





كيف يتم تدشين البورصة السلعية؟تجرى الحومة حاليا تنسيقا مع البنوك، لإعلان تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص، بحسب تصريحات لوزير التموين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأحد، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.