10 أرقام تشرح خريطة 2019 لنشاط الغاز الطبيعى فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صناعة الغاز الطبيعى تحولات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية وذلك من خلال وضع عدد من الحقول علي خريطة الانتاج، حيث شهد ارتفاع معدلات انتاج الغاز خلال الشهر الجاري بالوصول الي 7.2 مليارقدم مكعب غازيوميا ، وفيما يلى أهم الارقام التى رسمت خريطة نشاط الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية والتى كانت كالتالي .. 1-طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز. 2- توقيع اتفاقية نور البحرية وبلغت استثمارات البحث والاستكشاف حوالي85 مليون دولار. 3- بلغت قيمة الاستثمارت لمجال البحث والتنمية والتشغيل لنشاط الغاز الطبيعى حوالى 3.7 مليار دولار خلال العام 2018/2019. 4-ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة . 5-إجمالى الإنتاج من الغاز الطبيعى حوالى 2336 مليار قدم3 خلال العام بمعدل نمو حوالى 21%. Advertisements 5- دخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة على الإنتاج أهمها مشروع تنمية حقل ظهر حيث وصل معدل إنتاجه إلى حوالى 2.7 مليار قدم3/يوم فى أغسطس 2019، وذلك قبل الموعد المخطط له بنحو 4 أشهر. 6- تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغازبعد استلام آخر شحنة غاز مسال مستوردة فى نهاية سبتمبر2018. 7- تغطية احتياجات السوق المحلى من الغاز لمختلف قطاعات الدولة بعد توفير 2178 مليار قدم3 للاستهلاك المحلى. 8- بلغت صادرات الغاز الطبيعى والمسال 226 مليار قدم3 بزيادة نسبتها 18% عن المستهدف وبلغت قيمتها حوالى 1.2 مليار دولار. 9-توصيل الغاز لعدد 1.230 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 23% عن الأعداد المخطط تنفيذها. 10- بلغ عدد أسطوانات البوتاجاز التى تم إحلال الغاز الطبيعى محلها حوالى 22.14 مليون أسطوانة، كما تم توصيل الغاز إلى عدد 1841 مستهلكًا تجاريًا، وعدد 40 مصنعًا خلال عام 2018/2019، فضلًا عن تحويل حوالى 32.28 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال نفس العام.

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