شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب لم توقع جزاءات على شركات المحمول بسبب جودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم توقيع جزاءات على شركات المحمول من جانب جهاز تنظيم الاتصالات، عقب صدور أول تقرير لجودة الخدمة، قائلا "نعطى الشركات فرصة لتحسين الخدمة فى المناطق التى شهدت تراجعا ولكن حال عدم الاستجابة لتحسين الخدمة سيتم توقيع جزاءات على المخالفين" .

وتابع بالقول:"لا نهدف لتطبيق غرامات أو الدخول فى خصومة مع الشركات بسبب قياس جودة الخدمة و لكن تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية أمام المستهلك من معرفة جودة الشبكة التى يتعامل معها هو الأهم، كما نجتمع مع الشركات للتوصل لحلول لتحسين الخدمة".

وبدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اختبارات جودة خدمات المحمول للشهر الثانى على التوالى ويتجه لنشر التقرير الثانى لجودة الخدمة فى مطلع أكتوبر المقبل.

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وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد افتتحت فى يوليو الماضى، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت.

والهدف الرئيسي من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.

كما يهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث يتم نشر تقارير شهرية على الموقع الالكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لاطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزاً في المنطقة التي يقطن أو يعمل بها.