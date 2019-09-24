شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالمياً وما مدى التأثير على السوق المصرى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعا بالتعاملات المسائية ، أمس الاثنين ، بقيمة 4 جنيهات، وهو ما يدفعنا لطرح السؤال حول أسباب ارتفاع سعر الذهب عالمياً وتأثيره على السوق المحلي.

صعود الذهب عالمياً ليسجل 1520 دولارا للأوقية، انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا رواجاً في مصر 690 جنيها للجرام بحسب فايق ثابت ، تاجر ذهب بالصاغة .

وأضاف"ثابت" فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تدفع فى زيادة الطلب على المعدن النفيس مما تسبب فى تحريك سعره بشكل طفيف.

وبشأن مستقبل أسعار الذهب، يقول" لا يمكن أن نعرف ما تسفر عنه مفاوضات الصين وأمريكا المرتقبة، بعد انتهاء أول جولة من المفاوضات يمكن أن نحكم على مستقبل الذهب فى الوقا القريب"

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وعلي جانب آخر، ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 18 إلي 591 جنيها، وسعر عيار 21 صعد إلى 690 جنيها للجرام وسجل عيار 24 ما قيمته 788 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

شهدت أسعار الذهب في مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأي تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.

تذبذب أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية، كان واضح للغاية، إذ تتأرجح أسعار الذهب بين 683 إلى 690 جنيها، وعلى مدار الخمسة أيام الماضية يظل الذهب بين هذين السعرين.