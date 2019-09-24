«الإمارات للدراسات المصرفية» يؤسس أول لجنة نسائية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أسس معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، مؤخراً أول لجنة لتمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي، بهدف التركيز على نمو المرأة ودعمها في القطاع المصرفي والمالي في الإمارات.

وقد جرى تعيين رفيعة العبار نائبة رئيس - مدير خدمات الموظفين لدى بنك دبي الإسلامي في منصب رئيس اللجنة، كما جرى تعيين فاطمة عبد الرحمن العوضي الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية لشركة تنفيذ التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في منصب نائبة رئيس اللجنة.

وشهد الاجتماع الأول للجنة حضور ممثلات رفيعات المستوى من عدة بنوك.

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