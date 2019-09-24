«الاستئناف» تحكم لـ «ديار» بـ 620 مليوناً في قضية «ليمتلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

من المتوقع أن يصل مجموع المبالغ والتعويضات المنتظر سدادها لشركة «ديار للتطوير» في قضية «ليمتلس»، أكثر من 620 مليون درهم، تتضمن ثمن الأراضي البالغ 412 مليون درهم، إلى جانب الفوائد لأربع سنوات وشهر بنحو 9% سنوياً والمقدرة بنحو 150 مليون درهم، وتعويض الأضرار البالغة 61.1 مليون درهم.

وأعلنت «ديار» أمس أن مجموع المبالغ المسددة من قبلها مقابل ثمن الأراضي محل النزاع مع شركة «ليمتلس»، بلغت نحو 412 مليون درهم، تمثل 50% من مجموع ثمن الأراضي التي جرى شراؤها من شركة «ليمتلس».

وأكدت الشركة أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً يؤيد حكم محكمة دبي الابتدائية القاضي بفسخ اتفاقات بيع وشراء الأراضي محل النزاع وإعادة جميع المبالغ المسددة من ثمن الأراضي، إضافة إلى إلزام شركة «ليمتلس» بدفع الفائدة القانونية بمعدل 9% سنوياً على المبلغ المحكوم به، وذلك من تاريخ المطالبة الموافق ل 4 أغسطس 2015 حتى السداد التام.

كما أصدرت محكمة الاستئناف حكماً ألزمت فيه «ليمتلس» بدفع مبلغ 61.1 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها جراء إخلالها بالتزاماتها.

وأكدت الشركة أن الحكم الصادر قيد التنفيذ حالياً، ولم تُحصل حتى اليوم أي مبالغ محكوم بها للشركة، وأن تأثير الحكم في الوضع المالي للشركة وانعكاسه على القوائم المالية يعتمد على تحصيل المبالغ المحكوم بها، ورفض الطعن على الحكم في محكمة التمييز في حال الطعن عليه من قبل شركة «ليمتلس».