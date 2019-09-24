متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلن بنك أبوظبي التجاري حصوله على موافقة على طلبه المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لإعفائه من شرط تقديم عرض شراء إجباري إلى الأقلية من المساهمين في «بنك الاتحاد الوطني - مصر»، وذلك بعد اكتمال الاندماج بين «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» وموافقة البنك المركزي المصري على استحواذ «أبوظبي التجاري» على أسهم «بنك الاتحاد الوطني» في البنك التابعة له في مصر.

**قالت شركة تكافل الإمارات للتأمين، إن محمد الهواري تقدم باستقالته من منصبه كعضو منتدب لإدارة الشركة، علماً أنه سيبقى يشغل عضوية مجلس الإدارة بمنصب عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي).

**أعلنت شركة «الصفوة مباشر للخدمات المالية»، المدرجة أسهمها في السوق الثانية بسوق دبي المالي، تغيير اسمها إلى «بي إتش مباشر للخدمات المالية». وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن 6 أكتوبر القادم سيبدأ التداول بالرمز الجديد.

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**يستعرض مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي في اجتماع 26 الجاري، موضوعات ذات طبيعة اعتيادية وليس لها تأثير على سعر وحركة السهم.

**أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» عن قيام مطر خلفان على الشامسي باستقالته من الشركة اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الشركة عمر الفارسي مسؤولية إدارة الشركة بشكل مؤقت لحين استكمال إجراءات تعيين عضو منتدب ورئيس تنفيذي جديدة.