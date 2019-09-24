استكشاف آفاق النمو العقاري في «سيتي سكيب العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر «سيتي سكيب العالمي»، بمشاركة نخبةٍ من الوفود الاستثمارية العالمية التي تتوجه إلى الإمارة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة. ويعقد المؤتمر غداً في فندق انتركونتيننتال بمنطقة دبي فيستيفال سيتي، بينما ينطلق المعرض غداً ويستمر حتى 27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة «سيتي سكيب»: يتطلع المستثمرون المشاركون من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة لاستكشاف آفاق النمو في الإمارات والمنطقة عموماً، حيث تتوفر فرصة التواصل مع مجموعة واسعة من الجهات العارضة المحلية والإقليمية والدولية، لتنويع مشاريع محافظهم الاستثمارية ضمن بيئة عملٍ مناسبة. وستتكامل مشاركة المستثمرين العالميين مع الحضور السنوي القوي للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط في فعاليات المعرض. وفي هذا السياق، قال سبيلر: تشير التقديرات إلى إنفاق المستثمرين الإقليميين وحدهم، ما يعادل 15 مليار دولار في القطاع العقاري العالمي خلال العام الماضي، وذلك مع تواصل ارتفاع معدلات الطلب على العقارات في قطاعات السكن والتجارة والضيافة والصناعة؛ ما يفسح المجال واسعاً أمام دخول مستثمرين أكثر نضجاً وجرأة.

مشيراً إلى مواصلة أصحاب رؤوس الأموال الاهتمام بالاستثمار في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط التي ما تزال تشكل وجهةً مفضلةً للاستثمارات الخارجية السكنية والتجارية، وتقدم منصة المعرض لهذه الفئة من المستثمرين العديد من الخيارات المجزية هذه الدول، حيث يكتسب المعرض طابعه العالمي بفضل أجنحة البلدان المشاركة فيه، والتي تشمل كلاً من المملكة المتحدة، ومصر، والباكستان، والهند، وتركيا، وفرنسا، والبحرين، وسلطنة عُمان، والسعودية، وروسيا.

وأعلنت «داماك العقارية»، عن إطلاقها عرضاً حصرياً على منازل جاهزة ضمن مشروعها الفاخر «داماك هيلز» الذي يمتد على مساحة 42 مليون قدم مربعة ويطل على ملعب الجولف. وكجزء من العرض، توفر «داماك العقارية» منازل وشققاً جاهزة للسكن في مبنى «لوريتو» وخطة سداد بعد انتهاء البناء لمدة 4 أعوام، وإعفاء بنسبة 50% على رسوم التسجيل.

وتشارك شركة رأس الخيمة العقارية، في المعرض، بهدف استعراض خططها التطويرية الحالية في مشروعي «جيت واي» الواقع في قلب ميناء العرب و«فلل ماربيا» في جزيرة الحياة ضمن المخطط الرئيسي لمجمع ميناء العرب، رأس الخيمة، واللذين يجمعان بين أسلوب العيش الفاخر والإطلالات الخلابة التي تشكل عنصر جذب إضافياً للمشروعين الفريدين في الإمارة.