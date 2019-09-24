شهية الأجانب تتواصل على «الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلق سوق دبي المالي على مكاسب، أمس، مع صعود الأسهم القيادية، والدفاعية، بقيادة «البنوك»، و«العقار»، والتي رفعت المؤشر العام للسوق 0.67%، مقابل تراجع سوق أبوظبي 0.93%، مع ارتفاع نسبي في مستويات السيولة.

تواصلت شهية الأجانب «غير العرب» في جلسة الأمس، بالدرجة الأولى على سهمي «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الإسلامي» بالرغم من غلبة الطابع البيعي على أسهم أخرى في السوقين.

وسجلت سيولة الأسهم 332.7 مليون درهم؛ منها 201.5 مليون درهم في دبي، و131.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 178.9 مليون سهم توزعت بواقع 137.38 مليون في دبي، و41.5 مليون في أبوظبي، وجاء ذلك عبر 3596 صفقة.

وأغلق سوق دبي عند 2835.27 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.94% مع ارتفاع «إعمار العقارية»1.1% و«أرابتك» 3.7% و«داماك»1.1% و«الاتحاد العقارية» 0.63% و«إعمار مولز» 0.53%، في وقت استقر «إعمار للتطوير»، دون تغيير.

وزاد قطاع البنوك 0.6% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.96% و«الإمارات دبي الوطني» 0.38%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنحو 2% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.42% و«سوق دبي» 1.16% و«شعاع» 0.73.

وارتفع قطاع النقل 0.22% على أثر صعود «العربية للطيران» 0.83% واستقرار «أرامكس»، في مقابل تراجع «الخليج للملاحة» 1.95%.

من جهته، هبط سوق أبوظبي عند 5075.3 نقطة بضغط من أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والاستثمار.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.17% مع هبوط «أبوظبي الأول» بنسبة 1.44% و«أبوظبي التجاري» 0.99%. فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» دون تغيير.

ونزل قطاع الاتصالات 1.08% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع أيضاً قطاع العقارات بنسبة 0.93% مع هبوط سهم «الدار» 0.92% و«رأس الخيمة العقارية»1.1%.

ونزل قطاع الطاقة 0.83% على أثر تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.12% و«دانة غاز» 0.84%. كما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.08% مع تراجع «إشراق» 0.24%.

وتصدر التداولات في سوق دبي، «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً سيولة بقيمة 59.2 مليون درهم ليغلق عند 13.3 درهم، ثم «أمانات» بتداولات 35 مليون درهم ليقفل عند 0.93 درهم مرتفعاً 3.33%، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 25.5 مليون درهم ليصل عند 4.83 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 38.3 مليون درهم ليغلق عند 15.04 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 28.2 مليون درهم ليقفل عند 8.02 درهم، ثم «اتصالات» بسيولة 12.5 مليون درهم ليصل إلى 16.5 درهم.

وسجل سهم «المدين للتمويل» أكبر وتيرة صعود في سوق دبي، بنحو 3.96% ليغلق عند 0.21 درهم، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8% إلى 4.5 درهم.

وحقق سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر نسبة ارتفاع في سوق العاصمة، بنحو 14.89% إلى 2.7 درهم، فيما كان «سوداتل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.53% إلى 0.38 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم محصلة شراء، منها 20.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و18.89 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 38.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و148 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الخليج للملاحة»، و«العربية للطيران»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«أبوظبي التجاري»، و«أدنوك للتوزيع»، و«الدار العقارية».

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 27.84 مليون درهم محصلة بيع، منها 20.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و7 ملايين درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 27.84 مليون درهم محصلة شراء، منها 20.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و7 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي.