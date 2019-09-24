وفد من الشارقة يبحث تعزيز التعاون مع 16 شركة ومؤسسة أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



التقى وفد اقتصادي أكاديمي من إمارة الشارقة خلال زيارته مدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا الأمريكية، ومدينة درهام بولاية كارولاينا الشمالية، مع نحو 25 شخصية من مسؤولي الجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين ومؤسسي الشركات الناشئة، والأكاديميين، وممثلين عن منظمات غير ربحية من المدينتين.

وبحث الوفد خلال اللقاءات سبل التعاون وبناء الشراكات بين الشارقة والمدينتين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية كافة وبشكل خاص قطاع الابتكار والرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الزيارة، التي نُظمت بالتعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، واستمرت أربعة أيام في الفترة بين 15 و19 سبتمبر الجاري، وهدفت إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين إمارة الشارقة والشركات والمؤسسات والجامعات الأمريكية.

وشارك في وفد الشارقة كل من مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وحسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والدكتورة أمينة المرزوقي، عميد كلية العلوم الصحية بالإنابة - جامعة الشارقة، ومروان العجلة، مدير ترويج الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

البيئة والطاقة

وبحث الوفد في مدينة درهام خلال اجتماع مع «مايكل ريغان» أمين هيئة جودة البيئة في ولاية كارولاينا الشمالية، جملة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات البحثية والتكنولوجية ذات الصلة بالطاقة النظيفة والمستدامة، إلى جانب تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة من قبل الشركات.

والتقى الوفد «وليام بيدوتو» عمدة مدينة بيتسبرغ وبحث معه سبل تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات الحيوية التي تشكل مصلحة مشتركة للجانبين.

وخلال لقاء الوفد مع ممثلي 16 من أهم وأكبر الشركات والمؤسسات البحثية والأكاديمية، طرح ممثلو المؤسسات، فرص تمديد نشاطاتها في أسواق الإمارة، وبحثوا بناء شراكات من خلال تبادل الخبرات والخدمات المقدمة للعملاء والشركات بما يخدم توسيع أعمالهم في الكثير من القطاعات في أسواق المنطقة انطلاقاً من إمارة الشارقة، حيث استهدفت الزيارة 10 قطاعات حيوية هي، التعليم، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الشبكية، والبحوث، والرعاية الصحية، وهندسة الأقمشة، والخدمات الاستثمارية، وقطاع الدراسات والتحليلات.

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تنمية محفظة الشراكات

وأكد مروان بن جاسم السركال اهتمام إمارة الشارقة ممثلة بأذرعها الاقتصادية والاستثمارية، بجملة من القطاعات الحيوية التي توليها الإمارة أهمية خاصة لدورها المحوري في تعزيز التنمية والنمو والاستدامة إلى جانب الارتقاء بجودة حياة السكان، مثل التعليم والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والشركات الناشئة والمتوسطة والبيئة.

وذكر حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن هناك الكثير من الفرص للاستثمارات المتبادلة في التكنولوجيا والبحث والتطوير، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة شراكات جديدة من خلال هذه الزيارة لتعزيز الاستثمارات في مجال الابتكار والتقنيات الحديثة.

وتابع المحمودي: تعتبر ولايتا بنسيلفانيا وكارولاينا الشمالية مقراً لكبرى الجامعات البحثية والشركات التكنولوجية على المستوى العالمي

مزيد من الشراكات

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: «تؤمن إمارة الشارقة بأهمية الاستثمار الأجنبي في بناء الشراكات وتبادل الخبرات وتوطين التجارب الناجحة، إلى جانب تعزيز النمو المحلي والعالمي وما يتبعه من المحافظة على حركة الأسواق وقدرتها على الإنتاج وتوفير الوظائف».

وتابع المشرخ: «لهذه الأسباب تحرص إمارة الشارقة على ترسيخ مكانتها كمنصة للشركات العالمية، ونقطة انطلاق استراتيجية لتوسع الأعمال في الأسواق المجاورة».

وأشارت الدكتورة أمينة المرزوقي عميد كلية العلوم الصحية بالإنابة - جامعة الشارقة إلى طرح عدد من البرامج العلمية والأكاديمية بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الأمريكية التي شملتها الزيارة، وخصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية، بما يسهم في عقد اتفاقيات علمية بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الأمريكية مستقبلاً.