شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة»: 30 الجاري آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في «جائزة التميز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
أعلن مجلس أمناء «جائزة الشارقة للتميز» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن تحديد يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في الجائزة بدورتها الجديدة لعام 2019، بمختلف فئاتها، ودعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مجتمع الأعمال والمنشآت الاقتصادية في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى المشاركة في الجائزة.
وأشارت ندى الهاجري منسق عام جائزة الشارقة للتميز، إلى أن آلية التسجيل في الجائزة تعتمد على نموذج التميز الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM»الذي يُعتبر إطاراً إدارياً شاملاً تستخدمه أكثر من 30 ألف شركة كبرى في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن رسوم المشاركة في الجائزة الرئيسية تبلغ 3000 درهم، في حين أن التسجيل سيكون مجانياً لفئات الجائزة الأخرى، بما فيها الفئات الخليجية.
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