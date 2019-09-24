«دبي لصناعات الطيران» تتلقى استثمارات بـ 5.1 مليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس عن تكليفها من قبل أحد أكبر مديري الصناديق في العالم لاستقطاب وإدارة طائرات تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار.

وسوف تتولى «دبي لصناعات الطيران» مهمة الاستحواذ على الطائرات، بينما ستنوب «منصة خدمات مستثمري الطائرات» (AIS) عن المستثمرين في إدارة هذه الأصول. وسيشمل التكليف الذي يمتد لبضع سنوات استقطاب الطائرات وإدارتها، ومساعدة المستثمرين في هيكلة رأسمال الطائرات التي يجري شراؤها. وسوف يستهدف التكليف بشكل أساسي الطائرات المستعملة الضيقة والعريضة البدن، وذلك من خلال شبكة العلاقات العالمية للشركة عبر قنوات البيع وإعادة البيع في الأسواق الثانوية.

ومن خلال هذا التكليف، ترتفع قيمة محفظة الأصول المدارة لدى «دبي لصناعات الطيران» إلى أكثر من 2.7 مليار دولار. وإلى جانب المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها، تتوقع الشركة أن تنمو محفظة الأصول المدارة لتبلغ القيمة المستهدفة والبالغة 5 مليارات دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: يسرّ دبي لصناعات الطيران أن تتاح لها الفرصة لتنمية محفظة الأصول المدارة من خلال استقطاب وإدارة الطائرات لواحدة من المؤسسات المالية العالمية. لقد بدأنا نشاطنا وحددنا بالفعل مصادر طائرات تساوي 25% من المحفظة.

وأضاف: نمتلك حالياً أكثر من 300 طائرة وسنتولى إدارة أكثر من 100 طائرة، كما أننا في حوار مستمر مع 250 من العملاء في قطاع النقل الجوي. إن هذا الحجم الكبير لأعمالنا، إلى جانب منصة الخدمة التي تضم 150 موظفاً، إضافةً إلى منصة خدمات مستثمري الطائرات الرائدة في هذا المجال، كل ذلك يوفر للمستثمرين قيمة كبيرة في مجال الطائرات المدارة.