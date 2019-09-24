حصة آل مالك تحصد جائزة الأداء المتكامل للمرأة في القطاع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حازت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي للقطاع البحري في «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، جائزة «الأداء المتكامل للمرأة بالقطاع البحري» خلال الدورة السادسة عشرة من «حفل جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا» الذي يعتبر إحدى أبرز فعاليات «أسبوع الإمارات البحري 2019» الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وشهد الحفل أيضاً تكريم الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية في «موانئ دبي العالمية» ب «جائزة أفضل شخصية بحرية لعام 2019».

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