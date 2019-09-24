مصنع «الغربية» يبدأ تزويد «أدنوك» بالأنابيب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة القابضة العامة «صناعات» أمس عن تحقيق شركة الغربية للأنابيب لإنجاز بارز على مستوى العمليات التشغيلية في منشأتها في أبوظبي مع إطلاق عمليات الإنتاج التجاري بنجاح لأنابيب الصلب الملحومة عالية الجودة وكبيرة القطر والمقاومة لتأثيرات البيئات الحمضية.

وستبدأ شركة الغربية للأنابيب - خلال تعاقدها الفرعي مع حبشان للتجارة - لتزويد شركة أبوظبي الوطنية للنفط «أدنوك» بأنابيب المواصلات لحقلي«غاشة» و«هيل» لحقول الغاز الحامض البحري في البحر.

تأسست شركة الغربية للأنابيب كمشروع مشترك بين «صناعات» واثنتين من الشركات اليابانية الرائدة في صناعة الحديد - «جي أف إي ستيل كوربوريشن» و«ماروبيني-إيتوشو ستيل إنكوربوريتد» - وتعتبر الشركة أول مشروع مشترك في المجال الصناعي يجمع بين أبوظبي واليابان على أرض دولة الإمارات ومن شأنه أن يعزز التاريخ الطويل والحافل بالمشاريع التجارية المشتركة التي تجمع بين الدولتين. ويُعتبر المصنع البالغة مساحته 200 ألف متر مربع، والذي وضع حجر أساسه في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بأبوظبي خلال عام 2016، بمثابة المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة كبيرة القطر والمقاومة لتأثيرات البيئات الحمضية، وبلغت قيمة الاستثمارات الموظفة لإنشائه 1.1 مليار درهم بهدف تعزيز سلسلة التوريد الصناعية في الدولة بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 واستراتيجية أبوظبي الصناعية 2021.

وقال المهندس عقيل عبدالله ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للأنابيب: «يُعتبر الإطلاق الناجح لعمليات الإنتاج التجاري في شركة الغربية للأنابيب، وأول طلب حصلت عليه الشركة من أدنوك بمثابة دليل واضح على التزامنا بالإنتاج المحلي لأنابيب الصلب عالية الجودة. وللمرة الأولى، يتم هذا الأمر على نطاق تجاري في منشأة بالغة التطور ما يلبي الطلب المتنامي للقطاعات الصناعية الإقليمية بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والإنشاءات والنقل.

ويمثل هذا الأمر خطوة مهمة في العملية المنهجية التي تستهدف تطوير قطاع صناعي نشط في أبوظبي يمكن له أن يلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة. ويعزز هذا المشروع القدرات الصناعية للدولة وحضور علامة «صنع في الإمارات»، مع المساهمة في تخفيض مستويات الاعتماد على استيراد أنابيب الصلب المقاومة للبيئات الحمضية وتعزيز إمكانات التصدير في الدولة وتوليد فرص العمل والفرص التجارية».

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي «لصناعات»: «لا شك في أن هذا الإنجاز يعد خطوة بارزة في مسيرة شركة الغربية، ونحن فخورون للغاية بما قدمه جميع المشاركين في هذا المشروع من إسهامات ثمينة لتحقيق هذا النجاح المميز».

ويعتبر مشروع الغربية مبادرة استثنائية تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي بشكل فعال، الأمر الذي من شأنه أن يعزز خطط التنويع الاقتصادي في الإمارة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الصناعية 2021. ويؤدي هذا المشروع دوراً محورياً في تحقيق قيمة مضافة للسوق المحلي وتعزيز النظام البيئي الصناعي بما يحقق مستويات تنافسية عالية ومرنة في الاقتصاد الوطني.