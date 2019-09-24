شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات هندية لتنشيط قطاع السياحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأمل الهند في جذب المزيد من الزائرين لقضاء العطلات بها من خلال خفض تكلفة تأشيراتها السياحية بشكل كبير وتغيير شروطها.
وسوف يتم خفض تكلفة التأشيرة الإلكترونية التي تتيح الإقامة لمدة 30 يوماً إلى عشرة دولارات خلال الموسم المنخفض الذي يمتد من إبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران، أما في باقي العام فسوف يحتاج السائحون إلى دفع 25 دولاراً فقط للحصول على تأشيرة تتيح البقاء في الهند لمدة شهر، وتبلغ تكلفة التأشيرة الإلكترونية السياحية 80 دولاراً حالياً.
ومن المميزات الأخرى الجديدة إصدار تأشيرة سياحية صالحة لمدة خمس سنوات، ما يسمح لحاملها السفر إلى البلاد عدة مرات خلال هذه الفترة. وتقتصر تكلفة هذه التأشيرة على 80 دولاراً، بينما تكون تكلفة التأشيرة السياحية السارية لمدة عام واحد، نصف هذا المبلغ، أي 40 دولاراً.
وقررت وزارة السياحة في الهند تحديد السعر الجديد بعد وصول عدد أقل من السائحين إلى البلاد بعد ارتفاع تكاليف التأشيرات في وقت سابق، وفقاً لرئيس الرابطة الهندية لمشغلي الرحلات السياحية.
ووصل أكثر من 10 ملايين سائح أجنبي إلى الهند في عام 2017.
(د ب أ)
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