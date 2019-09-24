«موديز»: خفض الفائدة يضغط على هوامش البنوك الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة

قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز»، إن خفض أسعار الفائدة سيشكل ضغوطاً على هوامش ربحية بنوك الإمارات، وعلى تقييماتها الائتمانية، خاصة أن عائد الفائدة على القروض سينخفض بسرعة تفوق الفائدة على الودائع، ولفتت في تقرير حديث لها إلى أن صافي دخل الفائدة شكل نحو 70% من إجمالي عائدات البنوك في العام الماضي.

ولفتت في تقرير حديث لها إلى أن صافي هامش الفائدة وصل في العام الماضي إلى 2.5% في العام الماضي، مقابل 2.4% في 2017.

قال ميك كبايا، المحلل الائتماني للبنوك لدى الوكالة في مؤتمر صحفي، أمس، في دبي إن درجة التأثر سوف تتفاوت من بنك لآخر بحسب طبيعة قروضها، ونسبة دخل الفائدة من إجمالي عائداتها، وقال إن 75% من قروض البنوك حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي ذات فائدة مرتبطة بسعر فائدة مرتبط بحركة الايبور، ما يعني إعادة تسعير مباشرة على هذه القروض.

وأشار إلى أن البنوك صاحبة الشريحة الأعلى من قروض الشركات ومن الحسابات الجارية وحسابات التوفير ستكون هي الأكثر تضرراً جراء خفض الفائدة.

وقال إن التباطؤ على مستوى بعض القطاعات الاقتصادية والمنافسة القوية في السوق في ظل مستويات الطلب المنخفضة نسبياً على الائتمان، وتركيز البنوك على الإقراض للشركات الكبيرة عالية الجدارة والجهات شبه الحكومية وتخوفها من الإقراض للمتوسطة والصغيرة، يتوقع أن تزيد الضغوط على البنوك وتقييماتها.

لكنه لفت إلى عنصر إيجابي وهو تراجع تكلفة المخاطرة، حيث يتوقع أن تتقلص حالات العجز عن السداد مع الانخفاض المستمر في معدلات الفائدة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع مستويات المخصصات في بنوك الدولة هذا العام، مع تباطؤ النمو نسبياً لبعض القطاعات الاقتصادية، وانخفاض أسعار النفط والتوتر الجيوسياسي، وقوة العملة المحلية، الأمور التي تلقي بظلالها على قطاعات العقارات، والضيافة، والتجزئة.

وقال كابايا إن الوكالة رفعت توقعاتها للقروض المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي للعام الجاري من 4.8% في نهاية العام الماضي، إلى ما يتراوح بين 5 إلى 5.5% من إجمالي القروض.

وتحدث عن عمليات الدمج في القطاع المصرفي في الإمارات، مرجحاً أن تهدأ خطواتها نسبياً في المرحلة المقبلة، خاصة في أبوظبي بعد عمليات الدمج الأخيرة، وقال: «نتوقع أن نرى صفقات دمج جديدة في القطاع، لكن بإيقاع أهدأ من الماضي، وربما تكون فرص الدمج في دبي أكبر من أبوظبي في المرحلة المقبلة». كما استبعد أن نرى دمجاً بين البنوك من الإمارات المختلفة، مرجحاً أن تقتصر عمليات الدمج بين البنوك في الإمارة الواحدة التي تتشارك في قاعدة المساهمين.

وقال إن وضع القطاع المصرفي في الإمارات بصفة عامة يتمتع بالاستقرار، مع مستويات ربحية مرتفعة ورسملة قوية.

وقال أشرف مدني المحلل الائتماني لدى الوكالة إن هناك مخاوف من نوعية الأصول للشركات العقارية نتيجة ضغوط المعروض، ولكنه قال إنه لا توجد مبررات للتخوف من الرهون العقارية في ظل قيود القروض إلى إجمالي قيمة العقار التي تحمي القطاع.

وقال ريحان أكبر نائب إن وفرة المعروض بصورة تفوق الطلب هي أساس مشكلة القطاع العقاري في الإمارات، لكنه استبعد أن يؤثر ذلك في التقييمات الائتمانية للشركات العقارية الكبيرة، لافتاً إلى أن تأثير أوضاع القطاع يرجح أن تتركز في الشركات الصغيرة.

ولفت من جهة أخرى إلى أن قرار تشكيل لجنة عقارية تهدف إلى موازنة المعروض مع الطلب خطوة مهمة، لكن تأثيرها سيحتاج بعض الوقت، ولن يتبدى واضحاً على المدى القصير.

وقال إن المعروض الحالي ليس نتاج المشاريع الجديدة التي يتم الإعلان عنها، وإنما مشاريع أعلنت قبل 3 أو 4 سنوات، وكان إطلاقها مبرراً بقوة الطلب في ذلك الوقت.

وتحدث ألكسندر بيرجيسي نائب رئيس الوكالة عن النمو الاقتصادي للإمارات في المرحلة المقبلة، ومخاوف التأثر بتبعات تباطؤ، أو ركود اقتصادي عالمي ناتج عن الحروب التجارية، قائلاً إن أحداً ليس بمنأى عن التأثيرات التي ربما تنتقل عدواها للمنطقة بالدرجة الأولى عبر أسعار النفط المعرضة للتذبذب ضمن نطاق يتراوح بين 50 إلى 70 دولاراً للبرميل تتوقعها الوكالة في ال12 شهراً المقبلة.