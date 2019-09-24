«كابيتال أنتليجينس» تثبت تصنيفات بنك الاستثمار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة «كابيتال انتليجينس» عن تثبيتها للتنصيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الاستثمار عن درجتي «BBB-»و«A3» على التوالي، في حين عدلت النظرة المستقبلية له من «سلبي» إلى «مستقر». كما منحت الوكالة التصنيف المستقل للبنك درجة «bb-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القوة المالية درجة «b».

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