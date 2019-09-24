«مبادلة» تستثمر 1.8 مليار في بيانات الأعمال بأمريكا وكندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، شركة الاستثمار العالمية المملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، أمس، أنها وقّعت اتفاقية لاستثمار 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) في «كولوجيكس»، الشركة المتخصصة في الربط الشبكي المتعادل ومراكز البيانات الطرفية واسعة النطاق. وسيخضع إتمام الاتفاقية لعددٍ من الموافقات من قبل الجهات التنظيمية المعنية.

وستتيح هذه الصفقة لشركة «كولوجيكس» استثماراً كبيراً في رأس المال، ما سيمكنها من التوسع بأسواق مراكز البيانات في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ويأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه «كولوجيكس» على مدار سنوات في تعزيز مكانتها الرائدة بمجال خدمات تأجير مراكز البيانات المجهّزة والشبكات واسعة النطاق ضمن الأسواق التي تعمل بها. كما سيساهم هذا الاستثمار في تمكينها من القيام بعمليات توسع في بنية تحتية عالمية المستوى، بما سيدعمها في تلبية احتياجات عملائها للحصول على خدمات مراكز البيانات.

وتأتي صفقة الاستثمار هذه في إطار الشراكة التي تجمع «مبادلة» مع شركة «ستون بيك إنفرا ستراكتشر بارتنرز»، التي ستظل الجهة المساهمة الرئيسية في «كولوجيكس» بموجب الاتفاقية. وبذلك، ستتيح الشراكة بين الشركتين الاستثماريتين مواصلة التعاون لدعم استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها «كولوجيكس».

وقال خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «مبادلة للاستثمار»: باعتبار «مبادلة» مستثمراً عالمياً، فإننا نحرص باستمرار على استكشاف الفرص المتميزة في القطاعات التي تشهد تحولاً بوتيرة متسارعة على مستوى العالم مثل التكنولوجيا. ويتركّز نهجنا على الاستثمار في شركات مبتكرة تحظى بقدرات نمو على المدى الطويل وتتمتع بمكانة ريادية في السوق. وفي الوقت الذي تمضي فيه أبوظبي بمسيرتها نحو التقدم لأن تكون أحد مراكز التكنولوجيا على الصعيد العالمي، فإننا سنواصل الاستثمار في الشراكات التي تطلق العنان للاستفادة من القدرات التنافسية الهائلة ذات المنافع الكبيرة لشركائنا.

وقال منير بركات، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»: يعد هذا الاستثمار علامة فارقة بالنسبة لأعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة». ويأتي ذلك في الوقت الذي تحظى «كولوجيكس» بسجل حافل في خدماتها ذات الجودة الفائقة التي تستند إلى أسس متينة في صناعة تشهد نمواً بوتيرة متسارعة، ولها تأثير إيجابي في حياة الملايين من الناس بشكل يومي.

28 مركزاً في 10 أسواق

توفر «كولوجيكس» حلولاً لمراكز البيانات تتسم بالموثوقية والأمان والقابلية للانتشار على نطاق واسع، وذلك من خلال 28 مركزاً متميزاً للربط الشبكي، و5 منشآت بيانات واسعة النطاق على امتداد 10 أسواق استراتيجية في أمريكا الشمالية. وتساهم هذه المراكز في تعزيز كفاءة التواصل والتشغيل لأكثر من 450 شبكة، وستة مقاسم لتبادل الإنترنت، وأكثر من 200 مزوّد للخدمات السحابية، بما في ذلك شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، و«جوجل كلاود بلاتفورم»، و«أوراكل كلاود»، و«ويندوز أزور»، و«آي بي إم كلاود»، وغيرها. كما توفر «كولوجيكس» خدمات التواصل وتأجير مراكز البيانات المجهّزة لعملائها من الشركات العالمية الكبيرة المصنّفة ضمن قائمة «فورتشن لأكبر 500 شركة».