تأهل 12 مشروعاً للمعسكر التدريبي في «رواد القصر - الإمارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تأهل 12 مشروعاً وطنياً إلى المراحل النهائية من مسابقة رواد القصر بنسختها الإماراتية الثالثة، بعد أن تمكنوا من التأهل خلال الورشتين التأهيليتين الأولى والثانية واللتين عقدتا في إمارتي أبوظبي ودبي على التوالي. وستشارك المشاريع المتأهلة في المعسكر التدريبي من المسابقة والذي سيقام في أبوظبي ليومين متتاليين من 6 إلى 7 أكتوبر المقبل، بهدف تدريب المتأهلين ليقوموا بتقديم مشاريعهم المبتكرة في الحفل الختامي للمسابقة،.وضمّت الورشة التأهيلية الأولى والتي أقيمت في جامعة نيويورك أبوظبي، 44 مشروعاً إماراتياً مبتكراً، في حين عقدت الورشة التأهيلية الثانية في دبي بكليات التقنية العليا- كلية دبي للطلاب، بمشاركة 34 مشروعاً، لينتقل المتأهلون من الورشتين إلى المعسكر التدريبي الذي يتميز بدوره في تدريب وإعداد المتسابقين المتأهلين ليكونوا على جاهزية تامة لتقديم مشاريعهم المبتكرة في المرحلة النهائية من رواد القصر الإماراتية الثالثة التي ستعقد في 9 أكتوبر المقبل في أبوظبي، وسيتم خلالها اختيار 4 فائزين ينتقلون لتمثيل الإمارات في مسابقة رواد القصر الخليجية التي ستقام في البحرين في 27 نوفمبر .

كما سيحصل الفائزون على فرصة المشاركة في رواد القصر العالمية التي تقام برعاية وحضور الأمير أندرو، دوق يورك، في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر المقبل.