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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الاتحاد العقارية" تبحث استقالة رئيس مجلس إدارتها الخميس المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الاتحاد العقارية عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري، وذلك للنظر في الاستقالة المُقدمة من ناصر بطي عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجلس الإدارة.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، إن الاستقالة تمت لظروفه الشخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتحقيق صافي خسائر بلغ 84.1 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 24.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.
ولم تُحقق الشركة أي مكاسب من القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل تحقيق مكاسب بلغت 120.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي.
وعلى النحو ذاته، حققت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 82.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغت 207.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.
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