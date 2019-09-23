شكرا لقرائتكم خبر عن " أبوظبي التجاري" يُستثنى من تقديم عرض شراء إجباري لمساهمي الأقلية في "الاتحاد الوطني- مصر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك أبوظبي التجاري عن حصوله علي استثناء من تقديم عرض شراء إجباري لمساهمي الأقلية في بنك الاتحاد الوطني- مصر.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الإثنين، بأنه قد تقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على إعفاء من شرط تقديم عرض الشراء الإجباري.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنفيذ عملية استحواذ بنك أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، في مايو الماضي، وذلك لتأسيس أحد أكبر الكيانات المصرفية العملاقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

Advertisements

واعتباراً من الأول من مايو الماضي، بدأ تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شاملة كامل قيمة المؤسسة المصرفية المدمجة الجديدة، وذلك بعد استكمال إدراج 0.5966 سهم جديد من أسهم بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم من أسهم بنك الاتحاد الوطني.

وكذلك تم إدراج 117.647 مليون سهم تقريبا أدرجت لصالح مالك مصرف الهلال. وسيرتفع بذلك رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري إلى 6.957 مليار درهم، مقارنة مع 5.198 مليار درهم تقريبا قبل عملية الدمج.

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني قد صدقتا على القرارات اللازمة لعملية الاندماج المقترحة خلال الاجتماع، الذي عقد بتاريخ 21 مارس 2019 بموجب القانون الاتحادي للشركات التجارية.

هذا وبلغت قيمة استحواذ بنك أبوظبي التجاري على أسهم بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال نحو 14.4 مليار درهم؛ وذلك وفقاً لما ورد في وثيقة نشرة المساهمين، التي أصدرها البنكان في وقت سابق.