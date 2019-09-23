شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات الأجنبية بالأسهم السعودية تقفز 83% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" للأسهم السعودية بنحو 78.9 مليار ريال "21 مليار دولار" منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية الأسبوع الماضي، بعد مشتريات إجمالية بـ193.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 114.4 مليار ريال.

واليوم الإثنين، تضم 25% من وزن السوق السعودية لمؤشر فوتسي راسل "المرحلة الرابعة"، و50% لمؤشر ستاندرد آند بورز "المرحلة الثانية والأخيرة".

وبذلك يكون قد ضمت 100% من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75% لمؤشر فوتسي راسل، و100% لمؤشر مورجان ستانلي، وتتبقى بعدها فقط المرحلة الأخيرة من ضم السوق لمؤشر فوتسي راسل بوزن 25%في 23 (مارس) 2020.

وقفزت حصة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 8.44% بقيمة سوقية بلغت 158.2 مليار ريال، فيما وصلت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا إلى نحو 1.88 تريليون ريال في التاريخ ذاته، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب 71.6 مليار ريال في الفترة نفسها، بعد أن كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.

وفي الفترة ذاتها، زادت نسبة القيمة السوقية لملكية الأجانب 82.7%ةبالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق 1.8 %"33.8 مليار ريال"، وارتفاع مؤشر "تاسي" 2.3 %"177.5 نقطة"، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 36 أسبوعا على التوالي عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

ارتفعت الأسهم السعودية 105 نقاط بنحو 1.35% لتغلق عند 7926 نقطة الخميس الماضي 19 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع تمديد فترة المزاد والتداول على الإغلاق لتصبح 20 دقيقة لكل منها، ذلك مع الانضمام السوق لمؤشري "فوتسي - راسل" و"إس آند بي داو جونز".