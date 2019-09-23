شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي تترقب قانون الإيجارات الجديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يترقب العاملون في صناعة التطوير والاستثمار العقاري في دبي، ضيفاً جديداً على المنظومة التشريعية للقطاع قريباً، وهو "قانون إيجارات دبي".

وسينضم إلى سلة القرارات والقوانين التي جرى الكشف عنها خلال الأيام القليلة الماضية، مثل"اللجنة العليا للتخطيط العقاري"، وقانون تنظيم عمل "مؤسسة التنظيم العقاري" (ريرا)، و"ملكية العقارات المشتركة".

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وسيتسم قانون الإيجارات الجديد بالشمولية الغنية بكل التفاصيل، ليحدد بوضوح جميع المسؤوليات والحقوق لكل الأطراف، ليكون استمراراً لنهج الشفافية المتعارف عليه في صناعة العقار، بحسب صحيفة الخليج.

وأعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منتصف الشهر الجاري تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.

كما أظهرت بيانات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. بلغ إجمالي صفقات شراء المساكن (شقق وفلل) بالإمارة نحو31 مليار درهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري.