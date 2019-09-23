شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. البنوك تضخ 51.4 مليار درهم خلال 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات 51.4 مليار درهم قروضاً وتمويلات جديدة لعملائها، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019.

ووصل حجم تلك القروض والتمويلات بنهاية شهر أغسطس 2019، إلى 1.7076 تريليون درهم، مقارنةً مع 1.6562 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018، مسجلةً نمواً بنسبة 3.1% خلال الفترة.

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وخلال شهر أغسطس الماضي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1705 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 1707.6 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2019، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضح المصرف، أنه خلال شهر أغسطس 2019، تراجع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 14 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليار درهم في ودائع المقيمين، زائداً انخفاضاً بمقدار 6.5 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، بنسبة 0.3% من 2975.8 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 2983.4 مليار درهم عند نهاية شهر أغسطس 2019.