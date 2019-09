شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الشارقة يصدر سندات بـ 600 مليون دولار تم إدراجها في البورصة الايرلندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الشارقة إتمام عملية إصدار سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة 600 مليون دولار، بموجب برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل المحددة قيمته بـ 1.5 مليار دولار.

وأدرجت السندات في البورصة الأيرلندية بعائد 4%، وتستحق في 18 سبتمبر 2024، وتم إصدارها بهامش على سعر المقايضات المتوسطة بلغ 250 نقطة أساس.

وجاء الإدراج لهذه السندات، بعد حملة ترويجية مكثفة شملت عددا من مستثمري الدخل الثابت الدوليين والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين في كل من أبوظبي ودبي وهونغ كونغ وسنغافورة ولندن، بحسب موقع قناة العربية.

وقد بلغت قيمة الطلبات 1.85 مليار دولار، بمشاركة 109 مستثمرين في التخصيص النهائي.

وسيتم استخدام السندات لإعادة تمويل سندات البنك الحالية البالغة 500 مليون دولار، والتي تستحق في 8 يونيو 2020، ولأغراض التمويل العامة.

Advertisements

وتُعد هذه العملية من بين أكبر عمليات إصدار السندات غير المضمونة ذات المعدل الثابت في أسواق السندات العامة بالدولار الأميركي بالنسبة لبنك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019.

كما أنها العملية الثالثة من حيث حجم التبادلات العامة لبنك الشارقة منذ العام 2015.

ولإنجاز هذه العملية، استفاد بنك الشارقة من خدمات فريق إدارة عمليات مكون من مديرين من بنك ABC وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان للأوراق المالية.

كما قدمت شركتا Dentons& Co وAllen &Overy LLP الدعم القانوني، في حين تولت كل من Maples & Calder LLP وBank of New York Mellon عمليات الإدراج والدفع.

يشار إلى أن البنك كان قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم إصدار سندات بـ 500 مليون دولار وذلك وفقا لأنباء سابقة في أغسطس الماضي.