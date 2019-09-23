شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «ون زعبيل» في «سيتي سكيب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تستعد «نيكين سيكي» لاستعراض مجموعة من مشاريعها خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من ال 25 إلى ال 27 الجاري. ويضم مشروع «ون زعبيل» متعدد الاستخدامات برجاً سكنياً وآخر تجارياً وفندقاً فاخراً من فئة الخمس نجوم ومنافذ للبيع بالتجزئة.
ويتكون مجمع «ون زعبيل» من برجين عموديين ومبنى أفقي «ذا لينك» يعد أكبر مبنى معلّق في العالم، حيث يمتد على طول 230 متراً فيما يتجاوز وزنه أكثر من 8.000 طن، كما يرتفع 100 متر عن سطح الأرض، ويوفر مجموعة من أماكن الجذب السياحي، بما في ذلك عدد من المطاعم الراقية والردهات الفاخرة. ومن المتوقع رفع القواعد الأساسية لهذا المبنى الذي يشكل تحدياً فريداً من نوعه بسبب وزنه الهائل وارتفاعه وموقعه فوق الطريق السريع المزدحم مع مطلع عام 2020.
إضافة إلى ذلك، ستستعرض الشركة اليابانية مجدداً بناء ناطحة السحاب الخشبية التي أُعلن عنها العام الماضي.
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