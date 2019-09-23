شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: نبحث الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى الإبداع التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جولتيير براند جازو رئيس الشؤون الدولية لحاضنة الاعمال الفرنسية "استيشن اف" Station F والتي تعد أكبر حاضنة أعمال للشركات الناشئة في العالم، حيث تناول اللقاء بحث التعاون والاستفادة من خبرات الجانب الفرنسي في مجالات دعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وإقامة شراكات في مجال استثمارات الشركات الناشئة.

وتناول اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتطوير مهارات التفكير الخاصة بالإبداع التكنولوجي من خلال توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، وتهيئة البيئة المحفزة للإبداع واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، ودعم منظومة ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، وتطوير قدرات الشركات المصرية الناشئة، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع نمو أنظمة التمويل الغير تقليدية.

ومن جانبه استعرض الجانب الفرنسي استراتيجية الحكومة الفرنسية لدعم ريادة الأعمال، والنظام الايكولوجي للتكنولوجيا الفرنسية، كما تناول اللقاء بحث التعاون في تنفيذ برامج مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون المشترك لتسهيل استضافة الشركات المصرية الناشئة من خلال برامج حاضنة الأعمال الفرنسية ستيشن إف Station F..

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جدير بالذكر أن حاضنة الاعمال الفرنسية استيشن اف Station F الفرنسية تبلغ مساحتها 34000 متر مربع، وتوفر أماكن إقامة مكتبية لما يصل إلى 1000 شركة ناشئة بالإضافة إلى شركاء من شركات كبرى في العالم مثل فيس بوك، ومايكروسوفت وغيرها.

كما التقى وفد وزارة مع اوليفيه دوكورانت رئيس تطوير أعمال مؤسسة (إيكول 42) Ecole 42 المتخصصة في برمجة الحاسب وهي مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح تقدم برامجها التدريبية بطرق مبتكرة؛ حيث تناول اللقاء بحث التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول سبل دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز ريادة الاعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات وبحث إمكانية افتتاح فرع لـ(إيكول 42) في مصر، والتعاون في نقل المعرفة وتحقيق الاستفادة للشباب في مصر وافريقيا وترجمة المحتوى التدريبي الذي تقدمه (إيكول 42) Ecole 42 من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.

حضر اللقاءات المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كان وفد وزارة الاتصالات، قد التقى صباح اليوم وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا وذلك في إطار زيارته لفرنسا والتي تتضمن عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومسؤولي الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات والذكاء الاصطناعي.