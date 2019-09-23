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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى إغلاق منذ أوائل الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط طلب من المستثمرين عليه كملاذ آمن نتيجة صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في منطقة اليورو، وذلك على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو في الشهر الماضي كما تراجع القطاع الخدمي خلال نفس الفترة.
وعلاوة على ذلك، حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" من استمرار العمل بسياسة التيسير الكمي وأضرارها على القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي بوجه عام.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 1531.5 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ الرابع من سبتمبر/أيلول، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1534.4 دولار وأقل سعر عند 1517.9 دولار.
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