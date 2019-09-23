شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة وتصريحات "دراجي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات ضعيفة أثارت المخاوف بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو بالإضافة إلى تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي".



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في ألمانيا إلى 41.4 نقطة في الشهر الماضي، كما تراجع في فرنسا إلى 51.6 نقطة، فيما انخفض بمنطقة اليورو بوجه عام إلى 45.6 نقطة.



كما تراجع النشاط الخدمي في كل من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو أيضا خلال الشهر الماضي مقارنة بيوليو/تموز.

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ومن جانبه، صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" بأنه يجب الحذر من سياسة التخفيف النقدي التي ربما تستمر لفترة طويلة من أجل دعم النمو في دول التكتل الموحد.



كان البنك المركزي قد خفض معدل الفائدة إلى -0.5% هذا الشهر كما أطلق برنامجا جديدا لشراء الأصول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.0991، وسجل أعلى سعر عند 1.1027 وأقل سعر عند 1.0967.