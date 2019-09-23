شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه..و"برنت" لا يزال أعلى 64 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل عدم اليقين إزاء إمكانية تعافي السعودية سريعاً من الهجمات الإرهابية على معامل "أرامكو" في وقت سابق هذا الشهر.



وأكدت الرياض على أن لديها العديد من الخيارات الممكنة للرد على الهجمات الإرهابية مشيرة إلى أن إيران تقف وراء هذه الهجمات وأن مصدرها ليس اليمن لكن الطائرات المسيرة "الدرون" الهجومية جاءت من شمال المملكة.



كانت السعودية قد طلبت شراء عشرين مليون برميل من النفط بشكل عاجل من العراق من أجل تغذية مصافي التكرير التابعة لـ"أرامكو" بالخام حيث توقف الإنتاج بشكل جزئي بعد الهجمات.

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يأتي ذلك رغم تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" بشأن قدرة بلاده على التعافي سريعاً من آثار الهجوم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 58.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 59.3 دولار وأقل سعر عند 57.3 دولار.



أما "برنت"، فقد ارتفع بنسبة 0.2% إلى 64.4 دولار للبرميل، وسجل الخام العالمي أعلى سعر عند 65.5 دولار وأقل سعر عند 63.5 دولار.