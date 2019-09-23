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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي بشكل إيجابي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بعد بيانات متباينة وترقب المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في أستراليا مستوى 49.4 نقطة في الشهر الماضي من 50.9 نقطة في القراءة السابقة.
أما مديري المشتريات للنشاط الخدمي الأسترالي، فقد ارتفع إلى 52.5 نقطة في نفس الفترة من 49.1 نقطة في القراءة السابقة.
وسوف تنطلق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأيام الاولى من الشهر المقبل.
وكان وفد تجاري صيني قد ألغى زيارته المخططة لمدينة "مونتانا" الأمريكية للتمهيد لمفاوضات رفيعة المستوى أوائل أكتوبر/تشرين الأول مع واشنطن.
وكشفت بيانات اقتصادية ضعيفة عن ضعف القطاعين الصناعي والخدمي في منطقة اليورو مما أثار القلق بشأن اقتصاد التكتل الموحد.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش عند 0.6768، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 0.6782 وأقل سعر عند 0.6764.
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