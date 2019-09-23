شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا في الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول الجاري حيث صعد إلى 51 نقطة، وهو المستوى الأعلى في خمسة أشهر.



كان المؤشر قد سجل مستوى 50.3 نقطة في أغسطس/آب الماضي، لكن نمو الطلب والتفاؤل حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دعم نشاط الصناعات التحويلية هذا الشهر.