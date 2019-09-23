شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات هذا الأسبوع على تراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم لتستهل الأسبوع على نغمة ضعيفة وسط ترقب في الأسواق لجولة جديدة من المفاوضات التجارية أثير حولها عدم يقين في الأسبوع الماضي.



وعلاوة على ذلك، صدرت بيانات ضعيفة في منطقة اليورو أثارت القلق بشأن اقتصاد التكتل الموحد حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي في كل من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو بوجه عام خلال الشهر الماضي.

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وسوف تنطلق الأسبوع القادم محادثات تجارية بين أمريكا والصين، ولكن التفاؤل انحسر بشأنها بعد إلغاء وفد صيني زيارة لمدينة "مونتانا" كانت ضمن المحادثات التجارية.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد أن الصين أحرزت تقدما كبيرا في المفاوضات مع واشنطن وتعهدت بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 26910 نقاط، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 8099 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 2988 نقطة.