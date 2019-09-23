شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يقفز بأكثر من 4% مع استعداد صناعة الصلب للحظر الإندونيسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم مع استعدادات شركات صناعة الحديد والصلب المقاوم للصدأ لتعويض النقص المتوقع بفعل قرار الحظر الإندونيسي لصادرات المعدن الصناعي.



وسوف يدخل قرار إندونيسيا بحظر تصدير النيكل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2020، كما أن الفلبين - ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم - ربما تعلق عمل خمسة شركات تعدينية بنهاية العام الجاري.

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في ضوء ذلك، ربما يشهد سوق النيكل نقصا كبيرا في المعروض الأمر الذي يعني المزيد من الارتفاع في الأسعار لا سيما أن شركات الصلب بدأت تزيد طلبياتها خشية تأثرها بالحظر الإندونيسي.



ومن الجدير بالذكر أن معظم إنتاج النيكل يستخدم في صناعة الحديد والصلب المقاوم للصدأ كما أنه من بين أهم المعادن الصناعية بجانب النحاس وغيره.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 17462 دولار للطن، وسجل أعلى سعر عند 17957 دولارا للطن.