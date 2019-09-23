شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط تجدد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي بعد بيانات ضعيفة فى ألمانيا و أوروبا عن قطاع الصناعات التحويلية ، ويكبح الخسائر استمرار التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، بعد الإعلان عن نشر قوات أمريكية إضافية فى المملكة العربية السعودية لتعزيز حماية المنشآت الحيوية.

انخفض خام برنت إلى مستوي 63.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.28$ ، وسجل أعلى مستوي عند 65.37$.

فقدت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية الأسعار يوم الجمعة نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع تعهد السعودية بالوفاء بالتزاماتها الكاملة تجاه الإمدادات المطلوبة.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 6.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو الماضي.

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ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الضخم إلى الهجمات التخريبية التي تعرضت لها منشآت نفط عملاقة فى بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية ، والتي أوقفت إنتاج نحو 5% من إمدادات النفط العالمية.

فى أوروبا أظهرت بيانات ركود قطاع الصناعات التحويلية الألماني خلال أيلول/سبتمبر بأقل وتيرة منذ حزيران/يونيو 2009 ،بالإضافة إلى ركود القطاع فى كامل أوروبا بأقل وتيرة فى سبع سنوات.

جددت تلك البيانات مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،والذي لا يزال يعاني بشدة من آثار الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين ،والتي أثرت كثيرا على حركة التجارة العالمية.

فى الولايات المتحدة ،أمر البنتاجون بنشر قوات إضافية فى منطقة الخليج العربي ، من خلال تعزيز الدفعات الجوية والصاروخية للمملكة العربية السعودية ، بهدف حماية المنشآت الحيوية فى أكبر مصدر للنفط فى العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأحد أن القوات الإضافية من أجل الردع والدفاع ،وأن واشنطن تهدف تجنب الحرب مع إيران.