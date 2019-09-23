شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع لليوم الرابع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بالتزامن مع تباطؤ الطلب مجددا على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 209.02$ بانخفاض قدره 2.44$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 211.46$ ، و سجلت أعلى مستوي عند 211.71$ ،وأدنى سعر عند 207.00$.

فقدت أسعار الايثريوم يوم الأحد نسبة 1.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 224.68$ لكل وحدة ايثريوم.

وعلى مدار الأسبوع الفائت ، حققت الأسعار ارتفاعا بنسبة 11.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو الماضي.

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تعاذ تلك المكاسب الأسبوعية القوية إلى الأخبار الإيجابية عن تطوير ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم ، بالإضافة إلى ارتفاع المعاملات عبر الشبكة إلى مستويات قياسية مع تزايد الثقة فى إمكانيات الشبكة ،خاصة الدقة والسرعة والكفاءة.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 262 مليار$ ،مع تجدد هبوط البتكوين وبعض العملات الرقمية الرئيسية الاخري.

قال الشريك المؤسس فى شبكة الايثريوم "فيتاليك بوتيرين" الأسبوع الماضي إنه تجرى الاختبارات حاليا لتحسن أداء الشبكة وتقليل رسوم المعاملات.

وأضاف فيتاليك إنه نظرا لازدحام المعاملات حاليا عبر شبكة الايثريوم ،فقد بدأنا فى اختبار رفع الحد الأقصى لكتلة الغاز إلى 10 أمتار غاز ،بما سوف يساعد على زيادة إجمالي السعة بنسبة 25% ،والغاز هو الرمز المميز الذي يدفعه مستخدمي الايثريوم لإجراء أي عملية على الشبكة.